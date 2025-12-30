Polisi Ungkap Motif Bripka AS Bunuh Mahasiswi UMM, Ternyata

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penyidik Ditreskrimum Polda Jatim akhirnya mengungkap motif anggota Polres Probolinggo Bripka AS tega membunuh mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Faradila Amalia Najwa.

Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Widi Atmoko mengatakan sakit hati menjadi motif Bripka AS melakukan pembunuhan. Motif itu diketahui setelah penyidik melakukan pemeriksaan secara mendalam dan mengumpulkan berbagai barang bukti

"Motifnya sudah kami dapatkan, yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban," ujar Widi di Mapolda Jatim, Senin (29/12).

Dalam kasus ini, AS tidak menjalankan aksi pembunuhan sendirian. Dia mengajak SY seorang tersangka lainnya yang juga memiliki peran secara bersama-sama menghilangkan nyawa korban.

Widi mengungkap para tersangka merencanakan membunuh korban yang dilakukan di Probolinggo kemudian membuang jasadnya ke sebuah sungai di wilayah Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan pada Selasa (16/12).

"Pembunuhannya di daerah Probolinggo. Ya, kami kenakan (pasal) perencanaan," katanya.

Untuk saat ini, penyidik masih menggali keterangan apakah pelaku AS memberikan upah kepada SY untuk membantunya menghilangkan nyawa korban.

Selain itu, harta korban yang sudah dikuasai pelaku merupakan uang senilai Rp10 juta.