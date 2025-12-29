Polres Lamongan Catat Penurunan Kejahatan, Narkoba Justru Naik

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Polres Lamongan mencatat angka kriminalitas sepanjang 2025 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, tercatat 617 kasus pidana, turun dari 776 kasus pada 2024.

Kapolres Lamongan AKBP Agus Dwi Suryanto mengatakan penurunan tersebut merupakan hasil optimalisasi kinerja jajaran kepolisian dalam penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Secara umum, angka kriminalitas berhasil ditekan, namun dinamika gangguan kamtibmas tetap menjadi perhatian kami,” kata Agus saat konferensi pers di Lamongan, Senin (29/12).

Dari total 617 kasus pidana yang ditangani sepanjang 2025, sebanyak 556 kasus berhasil diungkap atau diselesaikan. Dalam penanganan perkara tersebut, polisi mengamankan 402 tersangka, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 601 orang.

“Penanganan perkara kami lakukan secara profesional dan terukur, dengan mengedepankan pencegahan serta penindakan terhadap gangguan kamtibmas,” jelasnya.

Berdasarkan data kepolisian, tiga jenis kejahatan yang paling banyak terjadi sepanjang 2025 yakni pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sebanyak 128 kasus, penipuan dan perbuatan curang 86 kasus, serta penganiayaan 55 kasus.

Selain kejahatan konvensional, Polres Lamongan juga mengungkap empat kasus tindak pidana korupsi dengan potensi kerugian negara sebesar Rp649,79 juta.

Di bidang pemberantasan narkoba, Agus menyebut terjadi peningkatan pengungkapan kasus. Satresnarkoba Polres Lamongan mencatat 110 kasus narkoba pada 2025, naik dari 73 kasus pada 2024. Jumlah tersangka juga meningkat dari 88 orang menjadi 137 orang.