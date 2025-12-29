JPNN.com

Senin, 29 Desember 2025 – 15:33 WIB
Terduga Pelaku Pengusiran Nenek Elina Ditangkap Polda Jatim, Nih Tampangnya - JPNN.com Jatim
Samuel Ardi Kristanto, terduga pelaku pengusiran nenek Elina dari rumahnya ditangkap Polda Jatim, Senin (29/12). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim menangkap Samuel Ardi Kristanto yang diduga menjadi dalang dibalik pengusiran Nenek Elina Widjajanti (80) dari rumahnya di Jalan Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Senin (29/12).

Pantauan JPNN.com, Samuel tiba di kantor Ditreskrimum Polda Jatim pukul 14.10 WIB menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna hitam.

Samuel dikeler dengan posisi tangan diborgol menggunakan kabel ties. Dia hanya tertunduk dan enggan menjawab saat awak media melontarkan pertanyaan.

Samuel langsung dibawa ke ruang penyidikan melalui tangga gedung tersebut bersama dengan kedua penyidik yang membawa pelaku.

Diberitakan sebelumnya, kasus yang dialami Nenek Elina sempat viral karena beberapa waktu beredar video amatir yang merekam momen sejumlah anggota ormas berpakaian warna merah memaksa Nenek Elina keluar dari rumahnya.

Anggota ormas tersebut bahkan tampak menarik, menyeret, dan membawa tubuh Nenek Elina keluar dari rumahnya. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Rabu (6/8).

Beberapa hari kemudian, bangunan rumah tersebut mulai disegel dengan menggunakan kayu dan besi merintangi akses pagar utama pintu masuk rumah, sehingga membuat para penghuni tak bisa memasukinya.

Sepekan kemudian, Jumat (15/8) bangunan rumah tersebut sudah dirobohkan oleh anggota kelompok ormas tersebut menggunakan alat berat eskavator.

Terduga pelaku pengusiran paksa nenek Elina Widjajanti di Surabaya, Samuel Ardi Kristanto dibawa ke Ditreskrimum Polda Jatim untuk diperiksa.
