Satpol PP Surabaya Gagalkan Aksi Curanmor di Kota Lama

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota Satpol PP Kota Surabaya menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di kawasan wisata Kota Lama pada Kamis (25/12).

Penggagalan aksi curanmor itu setelah mereka melakukan pemantauan terhadap gerak gerik dua pemuda yang mencurigakan terekeman kamera pengawas atau CCTV.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Achmad Zaini menjelaskan kejadian itu bermula saat Tim Alugoro melakukan patroli rutin dan mencurigai keberadaan sebuah sepeda motor yang terparkir di kawasan Kota Lama sekitar pukul 20.39 WIB.

"Kecurigaan semakin menguat setelah petugas melakukan pemantauan melalui CCTV. Dari rekaman tersebut terlihat dua orang pria dengan gerak-gerik mencurigakan di sekitar sepeda motor yang terparkir," ujar Zaini, Senin (29/12).

Petugas melakukan pemantaua dari jarak yang dekat serta tidak memancing kecurigaan. Beberapa saat kemudian, melalui pantauan CCTV, terduga pelaku terlihat berupaya mengambil sepeda motor tersebut.

"Begitu terlihat pelaku mencoba membawa kabur sepeda motor, anggota langsung bergerak cepat dan melakukan penyergapan di lokasi," jelasnya.

Penyergapan dilakukan oleh Tim Alugoro 1.2 yang dipimpin Komandan Regu (Danru) Choirul atau yang akrab disapa Gogon, bersama anggotanya Daus, Wahyudi, dan Deni. Terduga pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Bubutan.

Selain terduga pelaku, petugas Satpol PP juga menyerahkan barang bukti berupa satu buah kunci T rakitan yang diduga digunakan untuk melancarkan aksi pencurian serta satu unit sepeda motor kepada pihak kepolisian.