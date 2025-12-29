Kasus Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo, Polisi Sita Pisau dan Lima Ponsel

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Sat Reskrim Polres Situbondo mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus dugaan pembunuhan satu keluarga di Dusun Watuketu, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

Barang bukti yang diamankan berupa sebilah pisau serta lima unit telepon seluler (handphone) yang ditemukan di lokasi kejadian.

"Kami juga mengamankan lima handphone di lokasi kejadian, termasuk sebilah pisau, serta memeriksa kamera pengintai dalam kondisi mati," kata Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan, Minggu (28/12) malam.

Dalam peristiwa tersebut, tiga korban yang masih satu keluarga ditemukan meninggal dunia, masing-masing Muhammad Hasim (58), Suningsih (38), serta Umi Rahmania (18). Ketiganya ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya pada Minggu pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

AKP Agung menjelaskan, saat ini tim forensik tengah melakukan autopsi terhadap tiga jenazah korban di RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo. Hasil autopsi tersebut menjadi bagian penting dalam penyelidikan untuk mengungkap penyebab dan motif pembunuhan.

"Kami masih menunggu hasil autopsi dari RSUD dr Abdoer Rahem dan tim forensik masih bekerja dan kami menunggu hasilnya," ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara (TKP), ketiga korban diduga mengalami luka sayatan benda tajam di bagian leher. Pisau yang ditemukan di lokasi diduga berkaitan dengan peristiwa pembunuhan tersebut.

"Dari hasil olah TKP sementara tidak ditemukan tanda-tanda kehilangan barang milik korban, sedangkan dari rekaman kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di area rumah korban saat ini juga sedang diperiksa, meski diduga tidak aktif atau mati saat kejadian," jelasnya.