Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo, 3 Korban Ditemukan di Tempat Berbeda

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Polisi mengungkap hasil pemeriksaan awal kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan tiga orang dalam satu keluarga di Dusun Watuketu, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan mengatakan, ketiga korban ditemukan meninggal dunia di lokasi berbeda di dalam rumahnya pada Minggu (28/12) pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Korban masing-masing berinisial Muhammad Hasim (58), Suningsih (38), dan Umi Rahmania (18). Adapun dua korban perempuan ditemukan di dalam kamar, sementara korban laki-laki ditemukan di area kamar mandi dapur.

"Dua korban perempuan ditemukan di dalam kamar, sedangkan satu korban laki-laki ditemukan di area kamar mandi dapur," ujar Agung, Minggu (28/12).

Berdasarkan pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara (TKP), ketiga korban diduga mengalami luka sayatan akibat benda tajam di bagian leher. Polisi juga menemukan sebilah pisau di lokasi yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Meski demikian, Agung menegaskan seluruh temuan masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.

"Untuk penyebab pasti kematian dan jenis luka, kami masih menunggu hasil autopsi dari RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo," katanya.

Hasil olah TKP sementara juga tidak menemukan tanda-tanda kehilangan barang milik korban. Sementara itu, rekaman kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di area rumah korban masih diperiksa, meski diduga tidak aktif saat kejadian.