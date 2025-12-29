JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo, 3 Korban Ditemukan di Tempat Berbeda

Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo, 3 Korban Ditemukan di Tempat Berbeda

Senin, 29 Desember 2025 – 12:37 WIB
Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo, 3 Korban Ditemukan di Tempat Berbeda - JPNN.com Jatim
Tiga jenazah korban dugaan pembunuhan tiba di kamar jenazah di RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo, Jawa. Minggu (28/12/2025) ANTARA/Novi Husdinariyanto

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Polisi mengungkap hasil pemeriksaan awal kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan tiga orang dalam satu keluarga di Dusun Watuketu, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan mengatakan, ketiga korban ditemukan meninggal dunia di lokasi berbeda di dalam rumahnya pada Minggu (28/12) pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Korban masing-masing berinisial Muhammad Hasim (58), Suningsih (38), dan Umi Rahmania (18). Adapun dua korban perempuan ditemukan di dalam kamar, sementara korban laki-laki ditemukan di area kamar mandi dapur.

Baca Juga:

"Dua korban perempuan ditemukan di dalam kamar, sedangkan satu korban laki-laki ditemukan di area kamar mandi dapur," ujar Agung, Minggu (28/12).

Berdasarkan pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara (TKP), ketiga korban diduga mengalami luka sayatan akibat benda tajam di bagian leher. Polisi juga menemukan sebilah pisau di lokasi yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Meski demikian, Agung menegaskan seluruh temuan masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.

Baca Juga:

"Untuk penyebab pasti kematian dan jenis luka, kami masih menunggu hasil autopsi dari RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo," katanya.

Hasil olah TKP sementara juga tidak menemukan tanda-tanda kehilangan barang milik korban. Sementara itu, rekaman kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di area rumah korban masih diperiksa, meski diduga tidak aktif saat kejadian.

Polisi mengungkap temuan awal kasus dugaan pembunuhan satu keluarga di Situbondo, tiga korban ditemukan tewas di lokasi berbeda, pisau jadi barang bukti.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pembunuhan situbondo satu keluarga dibunuh pembunuhan satu keluarga Polres Situbondo kasus pembunuhan situbondo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU