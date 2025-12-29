Satu Keluarga di Situbondo Ditemukan Tewas, Diduga Korban Pembunuhan

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Polres Situbondo sedang menyelidiki dugaan tindak pidana pembunuhan yang menewaskan tiga orang dalam satu keluarga di Dusun Watuketu, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Minggu (28/12).

Peristiwa tragis tersebut pertama kali diketahui warga sekitar pukul 07.00 WIB dan dilaporkan ke pihak kepolisian sekitar pukul 08.30 WIB. Petugas gabungan dari Polres Situbondo dan Polsek Besuki segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan mengatakan dari hasil pemeriksaan awal di TKP, petugas menemukan tiga korban meninggal dunia di dalam rumah pada lokasi yang berbeda.

“Benar, petugas menemukan tiga orang dalam kondisi meninggal dunia. Ketiganya merupakan satu keluarga,” ujar Agung saat dikonfirmasi.

Ketiga korban masing-masing berinisial MH (58), laki-laki selaku ayah, SS (38) perempuan selaku istri, dan UR (18) perempuan selaku anak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ketiga korban diduga mengalami luka pada bagian leher. Di lokasi kejadian, polisi juga menemukan sebilah pisau yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Namun demikian, kepolisian menegaskan seluruh temuan tersebut masih dalam tahap pendalaman.

“Untuk penyebab pasti kematian serta jenis luka yang dialami korban, kami masih menunggu hasil autopsi dari RSUD Abdoer Rahem Situbondo,” jelas Agung.