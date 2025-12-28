Residivis Jambret Nekat Curi Meteran Siang Bolong di Surabaya, Rasakan Akibatnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi MS warga Jalan Wonosari Tegal, Surabaya membuat masyarakat jengkel. Pria berusia 23 tahun itu kedapatan mencuri meteran PDAM di Jalan Bulak Rukem, Kecamatan Bulak pada Kamis (25/12).

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto mengatakan pelaku mencuri meteran PDAM ketika situasi sepi lantaran korban meninggalkan rumahnya.

“Pelaku tepergok warga saat itu juga sehingga langsung diamankan warga yang sedang berada di lokasi,” ujar Suroto, Sabtu (27/12).

Suroto menjelaskan tersangka mengambil meteran menggunakan tang, kunci pas, dan kunci inggris yang dibawanya. Saat beraksi ia tidak tahu jika gerak-geriknya sudah terpantau oleh warga sekitar.

“Korban baru tahu ketika ditelepon oleh kakak iparnya dan mengabarkan meteran air di rumahnya dicuri,” jelasnya.

Petugas datang langsung ke lokasi dan mengamankan tersangka. Saat itu telah diamankan warga di Balai RT setempat.

Dari hasil penyidikan, tersangka merupakan residivis kasus jambret, serta mengaku sudah melakukan aksi pencurian meteran di beberapa lokasi lain

“Lokasi pencurian di Bulak Sari, Tanah Merah, Bulak Banteng, Wonosari Wetan, Wonosari Lor, Mrutu Kalianyar, Tenggumung Wetan, dan Bulak Rukem,” kata dia.