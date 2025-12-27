JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Polda Jatim Tindaklanjuti Kasus Pengusiran Paksa Nenek Elina, 6 Orang Diperiksa

Polda Jatim Tindaklanjuti Kasus Pengusiran Paksa Nenek Elina, 6 Orang Diperiksa

Sabtu, 27 Desember 2025 – 12:37 WIB
Polda Jatim Tindaklanjuti Kasus Pengusiran Paksa Nenek Elina, 6 Orang Diperiksa - JPNN.com Jatim
Nenek Elina Widjajanti (dua kanan) bersama kuasa hukumnya mellihat kondisi rumahnya yang sudah rata dengan tanah. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Laporan nenek Elina Widjajanti yang diduga menjadi korban pengusiran dari rumahnya tanpa putusan pengadilan mulai ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian.

Nenek Elina diketahui melaporkan kejadian yang dialaminya ke SPKT Polda Jatim dengan nomor laporan: LP/B/1546/X/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR pada 29 Oktober 2025.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dan sejumlah saksi telah diperiksa.

Baca Juga:

"Iya sudh ditindaklanjuti dna sudah diproses. Sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi," kata Jules saat dikonfirmasi, Jumat (26/12).

Jules menyebut sampai saat ini sudah ada enam orang saksi yang diperiksa. Namun, dia tidak membeberkan keenam saksi tersebut dari pihak mana saja.

"Pemeriksaan terhadap enam orang saksi," jelasnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, kejadian memilukan dialami lansia berusia 80 tahun tersebut. Dia diduga menjadi korban pengusiran paksa dari rumahnya dan pengeroyokan oleh puluhan orang dari oknum organisasi masyarakat (ormas) tanpa putusan pengadilan.

Kuasa hukum korban Wellem Mintarja mengatakan kliennya tersebut diusir secara paksa dari rumahnya yang berada di Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya.

Polda Jatim telah menindaklanjuti laporan kasus Nenek Elina Widjajanti yang mengalami pengusiran dari rumah tanpa putusan pengadilan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pengusiran paksa nenek diusir paksa Elina Widjajanti kasus nenek elina Polda Jatim sengketa rumah surabaya madas ormas surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU