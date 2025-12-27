Menganggur, Pria di Gresik Nekat Curi Motor Milik Tetangga

JPNN.com

Sabtu, 27 Desember 2025 – 10:35 WIB
Ilustrasi pelaku curanmor ditangkap polisi. Foto: dok.JPNN.com

jatim.jpnn.com, GRESIK - Aksi pencurian motor di Kecamatan Duduksampeyan akhirnya terungkap setelah polisi meringkus seorang pria berinisial S, warga Desa Tambakrejo.

Pelaku yang berusia 41 tahun itu kedapatan membawa kabur motor milik tetangganya sendiri, Ratinah (45).

Peristiwa pencurian terjadi pada Rabu (24/12) sekitar pukul 17.30 WIB. Korban memarkirkan motor Honda Beat warna merah putih bernomor polisi W 4413 FC di depan rumah. Saat itu, motor ditinggalkan dalam kondisi kunci menggantung.

“Saat itu korban meninggalkan sepeda motor dalam kondisi kunci masih menempel karena hanya masuk ke dalam rumah sebentar,” ujar Kapolsek Duduksampeyan AKP Hendrawan, Jumat (26/12)

Aksi tersebut baru diketahui sekitar pukul 18.00 WIB ketika anak korban hendak memakai motor dan mendapati kendaraan sudah hilang.

Kerugian ditaksir mencapai Rp8,5 juta, sehingga korban melapor ke Polsek Duduksampeyan.

Setelah laporan masuk, polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk saksi mata bernama Prayitno. Pemeriksaan rekaman CCTV di sekitar lokasi menjadi titik penting pengungkapan kasus.

“Rekaman CCTV terlihat jelas wajah pelaku saat membawa kabur motor korban. Dari situ identitas pelaku mengerucut kepada tersangka S yang tinggal tidak jauh dari rumah korban,” jelasnya.

