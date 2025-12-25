Residivis Pencuri Kabel Pompa Sibel di Ngawi Kembali Beraksi, Nyaris Diamuk Massa

JPNN.com

Kamis, 25 Desember 2025 – 21:00 WIB
Residivis kasus pencurian kembali beraksi di Ngawi hingga nyaris diamuk massa. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, NGAWI - Dinginnya jeruji besi tidak membuat seorang pria berinisial AS warga Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun jerah mengulangi aksi kejahatannya.

AS kembali tepergok sedang mencuri kabel pompa sibel di Persawahan Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi.

Geram dengan aksi pelaku, warga menyeretnya ke kantor desa, bahkan pelaku nyaris diamuk massa. Beruntung saat kejadian, sudah ada petugas sigap melakukan pengamanan.

Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Ngawi Ipda Teguh Wahyu Utomo mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa (23/12) pukul 11.00 WIB.

“Saat kejadian, gerak-gerik pelaku dicurigai salah satu orang yang melintas di persawahan,” ujar Teguh, Kamis (25/12).

Saat dilakukan penangkapan oleh warga, tersangka berusaha melawan dengan menggunakan senjata tajam untuk melukai mereka.

“Pelaku bisa kami amankan beserta barang bukti,” katanya.

Dari pengakuan tersangka, total sudah beraksi sebanyak 30 TKP di empat kecamatan, Kabupaten Ngawi, yakni Kecamatan Pangkur, Kecamatan Paron, Kecamatan Gerih, dan Kecamatan Kwadungan.

Tiga kali masuk penjara, AS kembali tertangkap mencuri kabel di persawahan Ngawi.
