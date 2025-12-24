Modus Lempar Tembok, 3 Bungkusan Narkoba Ditemukan di Area Lapas Ngawi

jatim.jpnn.com, NGAWI - Petugas Lapas Kelas IIB Ngawi menggagalkan upaya dugaan penyelundupan narkotika ke dalam lapas yang dilakukan melalui metode pelemparan dari luar tembok. Serangkaian barang bukti ditemukan di tiga lokasi berbeda pada Selasa (23/12).

Kepala Lapas Kelas IIB Ngawi memerinci Iwan Setiawan temuan pertama terjadi sekitar pukul 05.30 WIB saat regu pengamanan melakukan kontrol rutin.

“Petugas menemukan kemasan rexona roll on warna hijau di area brandgang. Setelah diperiksa, kemasan tersebut berisi empat plastik klip berisi kristal bening diduga sabu-sabu,” kata Iwan, Rabu (24/12).

Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas melaksanakan penyisiran menyeluruh di area lapas. Pada pukul 10.04 WIB, kembali ditemukan kemasan rexona roll on berwarna hitam yang berisi satu klip plastik berisi serbuk diduga sabu-sabu, satu klip berisi pil diduga ekstasi atau ine, serta dua pipet kaca.

Penyisiran kemudian diperluas hingga area luar tembok. Sekitar pukul 11.00 WIB, petugas menemukan kemasan gatsby pomade di atas atap seng warung sisi timur lapas. Di dalamnya terdapat plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu.

Iwan menyatakan temuan beruntun tersebut menunjukkan adanya upaya terstruktur untuk menyelundupkan barang terlarang ke dalam lapas.

“Metode pelemparan dari luar tembok ini masih menjadi salah satu modus yang sering kami hadapi. Petugas kami berhasil menggagalkan upaya tersebut berkat kontrol rutin dan respons cepat di lapangan,” ujarnya.

Dia menegaskan peningkatan pengawasan segera dilakukan untuk mencegah kejadian serupa.