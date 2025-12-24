Wanita di Lamongan Ditangkap Polisi, Ditinggal Kabur Suami Saat Lakukan Aksi Curanmor

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Seorang perempuan berinisial S (39) warga Kecamatan Ngimbang, Lamongan mungkin tak pernah membayangkan akhir sore itu berubah menjadi awal dari persoalan panjang dalam hidupnya.

Dia diamankan warga setelah terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor di halaman Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bluluk, Kamis (18/12) sore.

Mirisnya, prempuan tersebut bukan hanya sekadar ikut-ikutan, dia adalah istri dari pelaku utama yang hingga kini masih kabur.

Kasi Humas Polres Lamongan Hamzaid menjelaskan kejadian itu bermula saat sepeda motor Honda Supra Fit milik RAP (45) warga Dusun Suren hilang dari lokasi parkir.

“Kedua pelaku berangkat bersama dari Tuban menuju Lamongan, setelah menemukan target, kedua pelaku berhenti di pinggir jalan dekat lokasi kejadian,” kata Hamzaid, Rabu (24/12).

Dalam aksi itu, M tidak hanya bertindak sebagai eksekutor, tetapi juga merusak kunci kontak motor korban sebelum membawanya kabur. S, menurut polisi, bertugas memantau situasi dari pinggir jalan.

Hamzaid menjelaskan M masuk ke halaman kantor, memutus jalur kabel motor, menyambungkannya kembali, lalu membawa kabur kendaraan tersebut.

S kemudian mengikutinya dari belakang dengan sepeda motor Honda Beat miliknya.Namun aksi itu cepat terendus.