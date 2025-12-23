Bikin Geleng-geleng, Inilah Pengakuan Satpam Otak Curanmor di Apartemen Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Terungkap sudah aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Apartemen Gunawangsa MERR, Surabaya. Salah satu tersangka, Slamet M (34) membeberkan modus pencurian motor milik penghuni apartemen tempatnya bekerja.

Slamet yang diketahui berprofesi sebagai petugas keamanan (satpam) mengungkapkan, aksi curanmor tersebut dilakukan bersama sejumlah rekannya Julianto Bagus (25) dan Gustiari Faisal (33).

“Sudah ada pembagian peran. Saya bagian ambil motor, Mas Faisal yang dorong, Mas Bagus bagian mengawasi,” ungkap Slamet saat dimintai keterangan.

Slamet menjelaskan, sebelum beraksi dirinya terlebih dahulu memastikan kondisi parkiran aman dan tidak ada saksi. Dia berkoordinasi dengan dua rekannya untuk memastikan area parkir, khususnya parkiran motor ojek online, dalam kondisi sepi.

“Dipastikan kosong, enggak ada yang lihat. Setelah itu saya rusak setangnya, lalu dibantu dorong ke area parkir,” ujarnya.

Motor hasil curian kemudian didorong keluar area apartemen menuju arah barat, tepatnya ke kawasan Novotel Samator. Salah satu pelaku lainnya bertugas mengawal agar aksi mereka tidak diketahui.

Menurut pengakuan Slamet, pencurian tersebut dilakukan secara spontan pada sekitar pukul 03.00 WIB dini hari, tanpa memilih target motor tertentu.

“Enggak pilih-pilih motor. Begitu kumpul jam tiga, langsung ambil,” ungkapnya.