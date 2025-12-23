Bripka AS & Suyitno Berkelit, Polisi Bakal Pra-Rekonstruksi Pembunuhan Mahasiswa UMM

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur terus menggali motif pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Faradila Amalia Najwa dengan menggelar pra rekonstruksi.

Upaya tersebut dilakukan lantaran kedua tersangka, yakni Bripka AS Anggota Polres Probolinggo dan Suyitno memberikan keterangan berbeda.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan kedua tersangka masih dalam proses permintaan keterangan.

Baca Juga: Inilah Tampang Bripka AS yang Tega Bunuh Mahasiswi UMM

“Kedua keterangan para pelaku tengah kami cek lagi. Besok rencananya pra-rekonstruksi terkait lokasi eksekusinya dan cara mereka melakukan,” ujar Jumhur.

Dia menambahkan pra-rekonstruksi dilakukan guna mengungkap awal mula ide kedua tersangka membuang jenazah sungai pascainsiden keji tersebut.

“Motif masih kami dalami karena masih ada perbedaan dan perlu kroscek karena kami juga sudah memeriksa saksi di indekos. Mulai dari teman di kuliah, pemilik indekos, semua keterangannya sama,” katanya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, Jumhur menyebut motif pembunuhan lantaran sakit hati dan ingin menguasai harta berharga milik korban. Namun, motif itu dinilai masih kurang.

“Motif perlu pendalaman agar keterangannya pas.Masih kami dalami. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan,” kata Jumhur.