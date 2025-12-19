Sadisnya Bripka AS dan SY Bunuh Mahasiswa UMM, Dicekik Lalu Dibuang ke Sungai

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakta demi fakta terus terungkap di balik pembunuhan terhadap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Faradila Amalia Najwa yang ditemukan tewas di Sungai Wonorejo, Pasuruan.

Unit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim telah menangkap dua terduga pelaku yang nekat menghabisi nyawa Faradila.

Mereka ialah Bripka AS selaku kakak ipar korban, yang juga anggota polisi Polres Probolinggo dan pelaku SY (38) yang diduga ikut membantu AS.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast menyampaikan berdasarkan keterangan sementara hasil interogasi pelaku, Faradila tewas dengan cara dicekik.

“Informasi awal ada lebam dugaan dicekik,” kata Jules di Mapolda Jatim, Jumat (19/12).

Pihaknya masih mendalami kasus ini untuk mengungkapkan secara utuh kronologi dan lokasi pasti kedua pelaku membunuh korban. Serta motif di balik aksi keji tersebut.

Baca Juga: Polda Jatim Periksa 6 Saksi Terkait Kasus Kematian Mahasiswa UMM

“Masih kami terus dalami untuk kepastian TKP pembunuhannya ada di mana,” jelasnya.

“Sampai sekarang kami masih mendalami terkait dengan motif daripada tersangka AS maupun SY. Namun yang pasti keduanya secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan sengaja,” ujarnya.