JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Sadisnya Bripka AS dan SY Bunuh Mahasiswa UMM, Dicekik Lalu Dibuang ke Sungai

Sadisnya Bripka AS dan SY Bunuh Mahasiswa UMM, Dicekik Lalu Dibuang ke Sungai

Jumat, 19 Desember 2025 – 20:22 WIB
Sadisnya Bripka AS dan SY Bunuh Mahasiswa UMM, Dicekik Lalu Dibuang ke Sungai - JPNN.com Jatim
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakta demi fakta terus terungkap di balik pembunuhan terhadap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Faradila Amalia Najwa yang ditemukan tewas di Sungai Wonorejo, Pasuruan. 

Unit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim telah menangkap dua terduga pelaku yang nekat menghabisi nyawa Faradila.

Mereka ialah Bripka AS selaku kakak ipar korban, yang juga anggota polisi Polres Probolinggo dan pelaku SY (38) yang diduga ikut membantu AS.

Baca Juga:

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast menyampaikan berdasarkan keterangan sementara hasil interogasi pelaku, Faradila tewas dengan cara dicekik.

“Informasi awal ada lebam dugaan dicekik,” kata Jules di Mapolda Jatim, Jumat (19/12).

Pihaknya masih mendalami kasus ini untuk mengungkapkan secara utuh kronologi dan lokasi pasti kedua pelaku membunuh korban. Serta motif di balik aksi keji tersebut.

Baca Juga:

“Masih kami terus dalami untuk kepastian TKP pembunuhannya ada di mana,” jelasnya.

“Sampai sekarang kami masih mendalami terkait dengan motif daripada tersangka AS maupun SY. Namun yang pasti keduanya secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan sengaja,” ujarnya.

Terungkap, mahasiswa UMM yang ditemukan di Sungai Wonorejo tewas dicekik, ditemukan luka lebam.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Polda Jatim mahasiswa umm mahasiswa UMM dibunuh polisi bunuh mahasiswa UMM

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU