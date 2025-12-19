Licinnya Pelaku Kedua Pembunuhan Mahasiswi UMM, Kabur ke 3 Kota

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Unit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim menangkap pelaku lain berinisial S dalam kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Faradilah Amalia Najwa, Jumat (19/12).

Pergerakan licin S sempat membuat polisi kewalahan. Dia berpindah-pindah daerah untuk mengelabuhi petugas, dari Lumajang, lari ke Pamekasan, dan terkahir di Probolinggo.

Namun, sepandai-pandainya S bersembunyi dan berlari, tetap tertangkap juga.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengungkapkan S akhirnya ditangkap di Jalan Raya daerah Keraksan, Probolinggo, Kamis (18/12) sekitar pukul 23.00 WIB.

“Tim Jatanras maupun personil pores sejajaran Polda Jawa Timur, tersangka SY berhasil ditangkap di jalan raya Panglima Sudirman yang ada di Keraksan Kabupaten Provolinggo pada tadi malam sekitar pukul 23.00 WIB,” kata Jules, Jumat (19/12).

S langsung dibawa ke Polda Jatim untuk menjalani serangkaian pemeriksaan guna mengungkap motif di balik pembunuhan terhadap Faradila.

“Untuk sementara saat ini yang bersangkutan berada di Polda Jatimur dalam proses pemeriksaan untuk melengkapi bersama-sama dengan tersangka AS,” jelasnya.

Jules belum bisa menyampaikan terkait peran S dalam kasus ini. Namun, yang jelas S dan Bripka AS diduga melakukan tindak pidana pembunuhan.