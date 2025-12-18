Sidang Kasus Kepemilikan Landak Jawa di Madiun, 2 Saksi Ringankan Terdakwa Darwanto

JPNN.com

Kamis, 18 Desember 2025 – 22:05 WIB
Sidang perkara kepemilikan Landak Jawa secara ilegal dengan terdakwa Darwanto kembali digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Kamis (18/12). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Sidang perkara kepemilikan Landak Jawa secara ilegal dengan terdakwa Darwanto kembali digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Kamis (18/12).

Dalam persidangan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, kuasa hukum menghadirkan dua orang saksi untuk meringankan terdakwa.

Sidang berlangsung di Ruang Sidang Chandra dan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB.

Dua saksi yang dihadirkan masing-masing adalah Sukardi (65) warga Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, serta Agus Jaya Budi Utomo, warga Desa Kedungbanteng, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.

Sukardi diketahui telah bertetangga dengan Darwanto selama kurang lebih 20 tahun.

Sementara Agus Jaya Budi Utomo merupakan rekan Darwanto dalam salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Madiun.

Karena keterbatasan berbahasa Indonesia, salah satu saksi memberikan keterangan dengan bantuan penerjemah.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, Sukardi menjelaskan keseharian Darwanto yang berprofesi sebagai petani sekaligus peternak ayam.

Dua saksi dihadirkan dalam sidang kasus kepemilikan landak Jawa dengan terdakwa Darwanto, ungkap fakta mengejutkan
