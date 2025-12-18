Terungkap, Pelaku Penanam Ganja di Rumah Kontrakan Jombang Dapat Bibit dari London

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Polisi mengungkap fakta baru terkait kasus penanaman ratusan batang ganja di sebuah rumah kontrakan di Jalan Pakubuwono, Desa Mojongapit, Kabupaten Jombang. Pelaku berinisial R atau Rama Susanto (43) disebut memperoleh bibit ganja secara impor dari London, Inggris.

Kasat Resnarkoba Polres Jombang Iptu Bowo Tri Kuncoro mengatakan, biji ganja yang digunakan tersangka diduga merupakan benih impor dengan berbagai varietas. Hingga kini, penyidik masih menelusuri jalur masuk bibit tersebut ke Indonesia.

“Biji ganja impor, ada berbagai macam jenis. Saat ini masih kami telusuri. Namun, ada jejak dari London, Inggris,” kata Bowo, Kamis (18/12).

Bowo menjelaskan Rama awalnya menanam ganja dengan metode outdoor. Namun, hasilnya dinilai belum optimal. Pada Maret lalu, tersangka sempat memanen sekitar 40 batang ganja sebelum akhirnya beralih ke sistem indoor greenhouse.

“Tersangka R sudah pernah melakukan penanaman ganja secara outdoor, tetapi produknya belum sempurna. Dia sempat panen sekitar 40 batang pada Maret lalu,” ujarnya.

Dalam sistem baru tersebut, tersangka menggunakan peralatan pendukung seperti pendingin ruangan (AC) dan lampu khusus tanning untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Metode ini disebut menghasilkan kualitas ganja yang jauh lebih baik dibandingkan penanaman sebelumnya.

“Kemudian dia mengubah sistem menjadi indoor menggunakan AC dan lampu tanning sehingga hasilnya sangat bagus dan memuaskan,” jelas Bowo.

Tak hanya menanam, tersangka juga melakukan berbagai percobaan lanjutan. Ganja yang telah dipanen dicampur dengan alkohol 90 persen untuk difermentasi dan dicoba dikonsumsi. Percobaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya inovasi yang diklaim tersangka sebagai penelitian tanaman.