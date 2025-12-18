Heboh Aplikasi Matel Resahkan Warga Gresik, 4 Orang Diringkus Polisi

jatim.jpnn.com, GRESIK - Sat Reskrim Polres Gresik membongkar operasional aplikasi mata elang (matel) yang diduga menyalahgunakan data pribadi nasabah perusahaan pembiayaan.

Aplikasi bernama Gomatel-Data R4 Telat Bayar itu belakangan viral di media sosial karena disebut mampu mengakses data pribadi pengguna secara tidak sah. Hasil penyelidikan mengungkap bahwa pusat operasional aplikasi tersebut berada di Kabupaten Gresik.

Aplikasi ini diduga digunakan oleh pihak tertentu untuk melacak dan mengumpulkan data pribadi nasabah finance sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya mengungkapkan telah menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam pengelolaan aplikasi tersebut. Penangkapan dilakukan pada Rabu (17/12).

Dua orang berinsial F dan D ditangkap di sebuah warung kopi di wilayah Manyar, Gresik. Kemudian satu orang berinisial R datang ke Polres Gresik setelah dihubungi penyidik.

Adapun satu orang lainnya berinisial K yang berperan sebagai tenaga IT ditangkap di rumahnya di Kabupaten Tuban.

“Saat ini keempat orang tersebut masih berstatus saksi dan sedang menjalani pemeriksaan intensif,” ujar Arya, Kamis (18/12).

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan data pribadi secara ilegal melalui aplikasi matel tersebut.