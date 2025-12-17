Pelaku Pembunuhan Wanita di Wonorejo Pasuruan Lebih dari Satu, Pelaku Siap-siap Saja

JPNN.com

Rabu, 17 Desember 2025 – 20:02 WIB
Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast. Foto: Humas Polda Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jatanras Polda Jatim memburu pelaku lain yang membantu AS menghabisi nyawa Faradila Amalia Najwa yang ditemukan di Sungai Wonorejo atau depan Pabrik Satoria, Pasuruan, Selasa (16/12).

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast mengatakan AS ditangkap kurang dari 1x24 jam sejak jenazah itu ditemukan.

“Selasa (16/12) tim Jatanras Polda Jatim telah mengamankan satu terduga pelaku inisial AS yang diduga ada keterkaitan dengan penyebab meninggalnya korban,” kata Jules di Mapolda Jatim, Rabu (17/12).

Hasil keterangan sementara, peristiwa keji yang dilakukan AS terhadap Faradila itu dibantu oleh orang lain. Saat ini, tim masih melakukan pengejaran.

“Dari hasil penyelidikan bahwa diduga masih ada pelaku atau tersangka lain yang turut serta melakukan tindak pidana terhadap korban. Saat ini untuk pelaku lain masih pencarian,” katanya.

Terkait peran AS dalam kasus ini, Jules mengatakan bahwa hal itu juga masiu dilakukan pendalaman.

“Peran AS mapun pelaku lainnya nanti akan kami sampaikan setelah proses penyidikan dan alat bukti serta barbuk terpenuhi selanjutnya,” jelasnya.

Jules mengungkapkan terduga pelaku AS masih memiliki ikatan saudara dengan korban. AS ternyata juga anggota Polres Probolinggo.

