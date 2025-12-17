Pelaku Pembunuhan Wanita di Wonorejo Pasuruan Diduga Anggota Polres Probolinggo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jatim mengungkapkan terduga pelaku pembunuhan terhadap perempuan bernama Faradilah Amalia Najwa yang jasadnya ditemukan di Sungai Wonorejo, Pasuruan, Selasa (16/12) adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Probolinggo.

Kabid Humas Polda Jatim Jules Abraham Abast mengungkapkan inisial terduga pelaku ialah AS. Dia ternyata juga masih memiliki hubungan keluarga dengan korban.

“Terduga pelaku AS berstatus sebagai anggota Polres Probolinggo. Saat ini terduga pelaku telah diamankan oleh tim Jatanras Polda Jatim untuk penyelidikan,” kata Jules saat di Mapolda Jatim, Rabu (17/12).

Jules menyampaikan dugaan sementara, dalam menjalankan aksinya AS tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu orang lain. Tim tengah berusaha untui mengejar pelaku lain.

“Dari hasil penyelidikan bahwa diduga masih ada pelaku atau tersangka lain yang turut serta melakukan tindak pidana terhadap korban. Saat ini untuk pelaku lain masih pencarian,” jelansya.

“Imbauan kepada warga masyarakat yang ketahui terkait perisriwa tersehut dan kberadaan pelaku lain agar informasi kepada kami,” tambahnya.

Sembari memburu pelaku, polisi juga tengah mendalami motif terduga pelaku tega melakukan pembunuhan terhadap Perempuan 21 tahun warga Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo itu.

Diberitakan sebelumnya, seorang perempuan ditemukan meninggal dunia di sungai wilayah Kecamatan Wonorejo atau tepatnya di depan pabrik Satoria, Selasa (16/12) pagi.