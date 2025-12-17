Polda Jatim Tangkap Pelaku Pembunuhan Mayat Perempuan di Pasuruan, Ternyata

JPNN.com

Rabu, 17 Desember 2025 – 19:07 WIB
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast. Foto: Humas Polda Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jajaran Jatanras Polda Jatim telah menangkap pelaku pembunuhan terhadap mayat perempuan yang ditemukan di Sungai Wonoroejo, Pasuruan atau di depan pabrik Satoria, Selasa (16/12) sekitar pukul 07.30 WIB.

Mayat perempuan itu teridentifikasi sebagai Faradilah Amalia Najwa, perempuan 21 tahun warga Kecamaran Tiris, Kabupaten Probolinggo.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengungkapkan pelaku ialah AS yang masih memiliki ikatan kerabat dengan korban.

“Tim Jatanras Polda Jatim telah menangkap satu terduga pelaku inisial AS yang diduga ada keterkaitan dengan penyebab meninggalnya korban dan merupakan kerabat korban,” kata Jules di Mapolda Jatim, Rabu (17/12).

Konin, pelaku ternyata seorang anggota Polri yang tengah bertugas di Polres Probolinggo.

“Selanjutnya personel Polda Jatim telah mengamankan barang bukti yang diduga berkaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi dan telah dilakukan penyitaan,” ujarnya.

Kemudian, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku dalam menjalankan aksi pembunuhan itu tidak sendiri, melainkan dibantu orang lain.

“Dari hasil penyelidikan bahwa diduga masih ada pelaku atau tersangka lain yang turut serta melakukan tindak pidana terhadap korban. Saat ini utk pelaku lain masih pencarian,” jelasnya.

