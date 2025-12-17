Dugaan Korupsi Bansos Terbongkar, Kejari Geledah Kantor Dinsos Ponorogo

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo menggeledah Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo terkait dugaan korupsi bantuan sosial (bansos), Selasa (16/12).

Penggeledahan yang berlangsung hampir dua jam itu dilakukan setelah status perkara ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Tim penyidik menyasar sejumlah ruangan, di antaranya bidang fakir miskin dan pemberdayaan sosial serta bidang perlindungan dan jaminan sosial.

"Ada beberapa ruangan yang kami geledah. Ini bagian dari pengumpulan alat bukti tambahan setelah perkara kami tingkatkan ke tahap penyidikan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Ponorogo Agung Riyadi.

Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi bansos.

Agung menyebutkan dugaan korupsi tersebut terjadi dalam kurun waktu 2023 hingga 2024. Namun, nilai kerugian negara masih dalam proses pendalaman.

"Perkara ini terjadi pada periode 2023–2024. Untuk nilai kerugian negara masih kami dalami," ujarnya.

Selain menyita dokumen, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi. Hingga saat ini, sedikitnya empat orang saksi telah dimintai keterangan.