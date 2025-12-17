Kusnadi Meninggal, KPK Hentikan Penyidikan Sebagai Tersangka Korupsi Dana Hibah

JPNN.com

Rabu, 17 Desember 2025 – 08:33 WIB
Ketua DPRD Jawa Timur 2019-2024 Kusnadi. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPRD Jawa Timur 2019-2024 Kusnadi meninggal dunia seusai menjalani perawatan intensif di RSU dr Soetomo, Surabaya, Selasa (16/12).

Adapun penyidikan atas keterlibatan Ketua PDIP Jatim 2015-2023 itu sebagai tersangka kasus korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Pemprov Jatim 2019-2022, bakal dihentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah dapat menghentikan rangkaian proses penyidikan terhadap tersangka yang telah meninggal dunia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU 19 tahun 2019, bahwa KPK dapat menghentikan penyidikannya, termasuk atas tersangka yang meninggal dunia," ungkap Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12).

Walakin, proses hukum terhadap 20 tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus korupsi dana hibah tersebut tetap berlanjut.

"Untuk 20 tersangka (kasus suap dana hibah untuk Pokmas dari APBD Pemprov Jatim 2019-2022) lainnya, penyidikannya tetap berlanjut," jelasnya.

Sebelumnya, penyidik KPK mengumumkan 21 tersangka dalam kasus dugaan suap dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur tahun 2019-2022.

Para tersangka terdiri atas pemberi dan penerima dana. Penyaluran dana hibah diperoleh dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.

KPK menyatakan penyidikan terhadap Kusnadi dalam kasus korupsi dana hibah Pokmas APBD Pemprov Jatim 2019-2022 dihentikan karena yang bersangkutan meninggal.
