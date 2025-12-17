Kusnadi Meninggal, KPK Hentikan Penyidikan Sebagai Tersangka Korupsi Dana Hibah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPRD Jawa Timur 2019-2024 Kusnadi meninggal dunia seusai menjalani perawatan intensif di RSU dr Soetomo, Surabaya, Selasa (16/12).

Adapun penyidikan atas keterlibatan Ketua PDIP Jatim 2015-2023 itu sebagai tersangka kasus korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Pemprov Jatim 2019-2022, bakal dihentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah dapat menghentikan rangkaian proses penyidikan terhadap tersangka yang telah meninggal dunia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi Meninggal

"Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU 19 tahun 2019, bahwa KPK dapat menghentikan penyidikannya, termasuk atas tersangka yang meninggal dunia," ungkap Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12).

Walakin, proses hukum terhadap 20 tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus korupsi dana hibah tersebut tetap berlanjut.

"Untuk 20 tersangka (kasus suap dana hibah untuk Pokmas dari APBD Pemprov Jatim 2019-2022) lainnya, penyidikannya tetap berlanjut," jelasnya.

Sebelumnya, penyidik KPK mengumumkan 21 tersangka dalam kasus dugaan suap dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur tahun 2019-2022.

Para tersangka terdiri atas pemberi dan penerima dana. Penyaluran dana hibah diperoleh dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.