Menyamar Wartawan Hingga Ojol, 4 Curanmor Bersenjata di Gresik Diringkus, 2 Ditembak

jatim.jpnn.com, GRESIK - Sat Reskrim Polres Gresik menangkap komplotan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang beraksi dengan modus berbahaya. Para pelaku tak hanya bersenjata api jenis airsoft gun, tetapi juga kerap menyamar sebagai wartawan dan pengemudi ojek online untuk mengelabui korban.

Adapun empat tersangka yang diringkus dalam pengungkapan tersebut ialah Topan Rifqi (25), Rizqi Pratama (25), Jamaluddin (36), dan Roby Fanani (29). Seluruhnya merupakan warga Madura yang berdomisili di Surabaya.

Penangkapan berlangsung dramatis. Dua dari empat tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kaki setelah melakukan perlawanan dan berusaha mengeluarkan senjata saat hendak diamankan petugas.

Kanit Resmob Polres Gresik Ipda Andik Muh Asyraf Gunawan mengatakan tindakan tegas terukur dilakukan demi keselamatan petugas di lapangan.

“Pelaku melawan saat penangkapan dan mengeluarkan airsoft gun. Kami lakukan tindakan tegas terukur karena membahayakan,” ujar Asyraf, Selasa (16/12).

Hasil penyelidikan mengungkap, komplotan tersebut telah beraksi di sedikitnya lima lokasi berbeda di wilayah Gresik dan sekitarnya.

Dalam kurun waktu empat pekan terakhir, mereka berhasil membawa kabur sedikitnya sepuluh unit sepeda motor.

Setiap kali beraksi, para pelaku selalu bergerak bersama dan menargetkan lebih dari satu kendaraan. Mereka juga menggunakan helm penutup wajah untuk menghindari identifikasi.