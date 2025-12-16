Viral Aksi Begal Bermodus Konten, Polisi Tangkap 6 Remaja Bersajam di Bulak Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengungkap kasus begal sepeda motor yang dilakukan sekelompok anak di bawah umur dengan senjata tajam di kawasan Bulak, Surabaya.

Adapun enam pelaku yang seluruhnya masih berstatus anak di bawah umur itu diciduk setelah aksi mereka viral di media sosial.

Mereka ialah KNA (17), MDS (16), BW (16), EBS (15), MAA (16), dan AAS (17). Seluruhnya merupakan warga Surabaya dan tergabung dalam kelompok yang menamakan diri sebagai geng 'Gaman Mbois Surabayans'.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Wahyu Hidayat menjelaskan insiden itu bermula sekelompok pemuda yang tengah nongkrong tiba-tiba diserang oleh para pelaku yang membawa senjata tajam di Jalan Bulak Kali Tinjang Baru, Surabaya pada Sabtu (13/12) malam.

Korban dan temannya melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor di lokasi kejadian karena ketakutan. Kesempatan itu dimanfaatkan pelaku dengan membawa kabur sepeda motor korban.

Aksi kejar-kejaran dan penyerangan tersebut sempat terekam video dan beredar luas di media sosial, sehingga memicu keresahan warga.

“Para pelaku mengakui melakukan aksi penyerangan dan pencurian sepeda motor tersebut. Motornya sudah dijual seharga Rp700 ribu,” ujar Wahyu, Selasa (16/12).

Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku awalnya berkeliling kota dengan tujuan membuat konten dan mencari kelompok lawan.