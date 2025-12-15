JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Pelaku yang Budi Daya Ganja di Rumah Kontrakan Jombang Pria Asal Surabaya

Pelaku yang Budi Daya Ganja di Rumah Kontrakan Jombang Pria Asal Surabaya

Senin, 15 Desember 2025 – 19:37 WIB
Pelaku yang Budi Daya Ganja di Rumah Kontrakan Jombang Pria Asal Surabaya - JPNN.com Jatim
Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan (kiri) saat menanyakan ganja yang ditanam oleh R (kanan) saat menggerebek rumah kontrakan di Jalan Pakubuwono, Desa Mojongapit, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Senin (15/12). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Polres Jombang menggerebek kebun ganja di dalam rumah kontrakan di Jalan Pakubuwono Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Senin (15/12).

Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan mengatakan kebun ganja itu diduga milik pria berinsial R (43) asal Surabaya. Dia langsung ditangkap saat penggerebekan.

Saat penggerebekan, pihaknya menyita 110 batang ganja dan ganja yang sudah dipetik seberat 5,3 kilogram serta beberapa ganja yang direndam dalam toples.

Baca Juga:

"Jadi, hari ini, kami mengamankan seorang berinisial R yang jadi terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja," kata Ardi.

Ardi menjelaskan satu persatu ruangan di dalam rumah diperiksa. Dua dari tiga kamar di rumah tersebut, difungsikan sebagai greenhouse tanaman ganja.

Sementara dua ruangan lain yakni bagian dapur dan bagian kebun belakang juga jadi tempat penanaman ganja.

Baca Juga:

“Hasil keterangan pelaku, sudah tiga bulan berjalan, (beroperasi), dan biji (bibit) dibeli dari online, Namun, masih kami dalami lagi," kata Ardi.

Ardi mengungkapkan bahwa pengungkapan ini dari pengembangan pelaku Y, yang membeli bibit atau biji ganja di wilayah Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Heboh, perkebunan ganja di rumah kontrakan di Jombang digrebek polisi
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Jombang polres jombang perkebunan ganja jombang perkebunan ganja temuan perkemunan ganja jombang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU