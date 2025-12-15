Pelarian Begal Sadis Lumajang yang Ditembak Mati Polisi, Sempat Buron ke Dua Kota

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur menembak mati A (30), begal sadis yang membacok Aiptu Susanto, anggota Polres Lumajang. Tindakan tegas dan terukur itu dilakukan pada Senin (15/12) dini hari.

Sebelum ditembak mati, pelaku sempat berpindah-pindah tempat persembunyian di dua wilayah, yakni Lumajang dan Pasuruan, guna menghindari kejaran petugas.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan, setelah insiden pembacokan terhadap anggota polisi, pelaku masih berputar-putar di wilayah Lumajang.

“Setelah kejadian, dia masih berada di Lumajang. Malam Jumat sempat kami gerebek rumah saudaranya, tetapi tersangka melarikan diri,” ujar Jumhur di kamar jenazah RS Bhayangkara Surabaya.

Tak ingin kehilangan target, polisi menyebar personel untuk melakukan pengejaran intensif. Upaya sweeping dilakukan hingga menyisir rumah-rumah kerabat pelaku.

“Tersangka ini sangat licin. Dia selalu berpindah-pindah tempat persembunyian,” katanya.

Hingga akhirnya, pada Sabtu malam, polisi mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di rumah temannya di wilayah Pasuruan.

“Pelaku mengarah ke rumah kerabatnya di Pasuruan. Sekitar pukul 23.00 WIB, kami berhasil melakukan penangkapan di sekitar kawasan Apollo,” ucap Jumhur.