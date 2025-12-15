Jatanras Polda Jatim Tembak Mati Begal dan Pembacok Polisi di Lumajang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim menembak mati pelaku begal berinisial ASF (30) warga Wonoayu, Ranuyoso, Lumajang, Senin (15/12).

Tindakan tegas terukur itu dilakukan karena ASF melakukan pembacokan kepada anggota Polres Lumajang Aiptu Susanto saat melakukan penangkapan pada Jumat (12/12).

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengungkapkan setelah membacok polisi, dia sempat berpindah kota yakni Lumajang dan Pasuruan untuk menghindari kejaran aparat.

"Jadi, setelah kejadian (pembacokan), dia masih berputar-putar di wilayah Lumajang. Malam Jumat sempat kami gerebek rumah milik saudaranya, tetapi melarikan diri," kata Jumhur, Senin (15/12).

Tim Jatanras Polda Jatim menyebar ke berbagai titik untuk sweeping. Pelaku cukup licin selama proses pencarian berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

"Tersangka ini sangat licin. Dia selalu berpindah-pindah tempat persembunyian," ujarnya.

Setelah pengejaran, pada Sabtu malam (13/12), polisi mendapat informasi pelaku berada di rumah temannya di Pasuruan dan segera meluncur ke lokasi.

"Pelaku mengarah ke rumah kerabatnya di wilayah Pasuruan. Tadi pukul 23.00, kami berhasil melakukan penangkapan di sekitar Apollo," jelasnya.