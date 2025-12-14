Terekam Kamera CCTV, Detik-Detik Aksi Penjambretan Sasar Pengunjung Kota Lama

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah video kamera CCTV berdurasi pendek merekam detik-detik aksi penjambretan viral di media sosial.

Tampak dua pelaku melancarkan aksi penjambretan dalam waktu sekejap. Peristiwa itu diketahui terjadi di kawasan Kota Lama Surabaya pada Rabu (4/12).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kasus itu sudah dilaporkan dan ditangani aparat kepolisian.

“Pelaku sudah dilakukan pengejaran, nanti akan kami update hasilnya," ujar Eri, Sabtu (13/2).

Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga keamanan lingkungan. Pihaknya juga akan melibatkan warga sekitar kawasan Kota Lama dalam mendukung pengamanan.

“Saya minta warga Surabaya, ayo dijaga bersama Kota Surabaya. Nanti kami juga akan melibatkan warga sekitar untuk menjaga pengamanan di sekitar Kota Lama," tuturnya.

Menurut Eri, kawasan Kota Lama kini menjadi salah satu wajah utama Kota Surabaya sehingga menjelma menjadi salah satu jujugan wisatawan.

“Kota Surabaya punya banyak destinasi wisata, termasuk Kota Lama, dan menjadi tempat inti bagi masyarakat,” katanya.