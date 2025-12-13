Razia Hiburan Malam, Polres Sumenep Dapati 2 Pemuda Terindikasi Pakai Obat Terlarang

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Polres Sumenep merazia sejumlah titik hiburan malam, yang disinyalir sebagai lokasi penyalahgunaan narkoba, maupun mengganggu ketertiban masyarakat.

Razia dipimpin Kasat Narkoba AKP Anwar Subagyo, bersama Kasat Sabhara AKP Taufik Hidayat, Kasat Reskrim AKP Agus Rusdyanto, serta personel gabungan Polres Sumenep pada Jumat (12/12) malam.

Plt Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti mengatakan dari razia yang dilakukan terdapat dua orang pemuda, yang dinyatakan positif menggunakan obat-obatan terlarang, setelah menjalani tes awal.

“Temuan tersebut di Cafe Mr. Ball di Dusun Gedungan Timur Desa Gedungan, Kecamatan Batuan,” ujar Widiarti, Sabtu (13/12).

Widarti mengatakan kedua pemuda tersebut langsung diamankan, untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai prosedur penegakan hukum.

“Selama kegiatan berlangsung, seluruh rangkaian patroli dan razia berjalan aman, tertib, dan kondusif berkat kesiapan dan sinergi antar unit di lapangan,” ujar dia.

Dia juga menegaskan, patroli dan razia gabungan dilakukan secara serentak untuk memastikan tempat hiburan malam tidak menjadi lokasi penyalahgunaan narkoba, maupun aktivitas lain yang meresahkan masyarakat.

“Polres Sumenep berkomitmen terus berupaya preventif, sekaligus penegakan hukum yang terukur demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang benar-benar kondusif,” tuturnya.