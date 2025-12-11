JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Kakek Tarman yang Palsukan Cek Rp3 Miliar untuk Mahar Terancam Bui 6 Tahun

Kakek Tarman yang Palsukan Cek Rp3 Miliar untuk Mahar Terancam Bui 6 Tahun

Kamis, 11 Desember 2025 – 11:06 WIB
Kakek Tarman yang Palsukan Cek Rp3 Miliar untuk Mahar Terancam Bui 6 Tahun - JPNN.com Jatim
Kakek Sutarman (74) warga Karanganyar, Jawa Tengah nikahi gadis Sheila Arika (24) asal Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan dengan mahar Rp3 miliar. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, PACITAN - Polres Pacitan menetapkan tersangka kepada Sutarman (74) terkait cek Rp3 miliar yang digunakan sebagai mahar saat menikahi istrinya Sheila.

Penetapan tersangka Sutarman ini karena diduga melakukan tindak pidana penipuan.

Kapolres Pacitan, AKBP Ayub Diponegoro Azhar menceritakan kejadian ini bermula saat  pelapor mengetahui adanya pernikahan antara Kakek Tarman dan Sheila di Dusun Sidodadi, Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, yang disiarkan di channel YouTube Vendor AV Media pada 8 Oktober 2025.

Baca Juga:

"Kemudian berita/video tersebut viral di media sosial dikarenakan pernikahan tersebut menggunakan mahar dari Tarman yang terbilang fantastis, yaitu menampilkan selembar cek dari Bank BCA senilai Rp 3 miliar rupiah yang diberikan Tarman kepada Sheila," kata Ayub, Rabu (10/12).

Lalu, informasi tersebut menjadi perbincangan di media sosial. Setelah itu, pelapor mencoba menelusuri dengan mencari foto detail cek tersebut melalui vendor yang menyiarkan pernikahan Tarman dan Sheila.

"Selanjutnya pelapor dengan pengalaman dan pengetahuannya mencoba menganalisa cek tersebut diduga palsu dengan alasan bahwa ada duplikasi cek yang sama beredar di internet namun berbeda nama kepemilikan rekening, penulisan tanggal dan tahun terlihat tidak presisi," ucapnya.

Baca Juga:

Selain itu, fitur keamanan fisik, warna cetak dan elemen dokumen sepengetahuan pelapor tidak sesuai standart penerbitan Bank BCA.

Kemudian, pelapor juga menemukan salah satu website di internet yang berisi dengan informasi penipuan menggunakan cek.

Petaka mahar cek Rp3 miliar milik Kakek Tarman di Pacitan berujung bui karena diduga lakukan tindak penipuan
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   polres pacitan kakek sutarman cek 3 miliar Kakek Sutarman Kakek Tarman Pacitan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU