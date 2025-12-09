Polrestabes Surabaya Sita 16 Motor Saat Razia Balap Liar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya menyita 16 sepeda motor saat melakukan patroli balap liar pada Kamis (4/12).

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan menjelaskan bahwa razia dilakukan di sejumlah titik rawan, seperti kawasan Ngagel dan Jalan Diponegoro.

Menurutnya, kegiatan penertiban akan terus diperkuat karena lokasi-lokasi tersebut kerap dijadikan arena balapan pada malam hari.

“Total ada 16 motor yang kami amankan. Penindakan seperti ini akan terus kami lakukan di titik-titik yang sering dijadikan ajang balap liar,” kata Luthfie, Selasa (9/12).

Setelah kendaraan disita, polisi memanggil para orang tua remaja yang terlibat. Selain itu, pihak sekolah juga turut dihubungi sebagai bagian dari langkah pembinaan.

Luthfie menegaskan bahwa penanganan balap liar tidak bisa berhenti pada penertiban semata, tetapi juga harus menyentuh aspek pembinaan anak.

“Anak-anak ini sebenarnya sedang mencari jati diri. Karena itu, pembinaan dari keluarga dan sekolah menjadi penting,” ujarnya.

Luthfie menambahkan pihak kepolisian juga menjalin komunikasi dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mencari solusi jangka panjang.