Gadis di Bawah Umur di Gresik Dicabuli Pengusaha Toko Kelontong Hingga Hamil

Senin, 08 Desember 2025 – 14:09 WIB
Ilustrasi pemerkosaan. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jatim.jpnn.com, GRESIK - Pengusaha toko kelontong berinisial S (59) warga Kecamatan Sidayu, Gresik sungguh bejat. Dia tega mencabuli seorang anak di bawah umur hingga korban hamil. Korban merupakan tetangganya sendiri

Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Arta Widjaya menjelaskan insiden pencabulan itu terjadi pada bulan September 2025.

Awalnya, korban disuruh ibunya untuk membeli barang di toko kelontong milik pelaku.

“Saat berbelanja korban tiba-tiba dipeluk dari belakang dan ditarik untuk diajak ke kamar pelaku. Di kamar itu lah, korban disetubuhi oleh pelaku,” kata Arta, Senin (8/12).

Untuk menutupi aksi bejatnya, pelaku memberikan uang kepada korban. Namun, pencabulan itu justru kembali dilakukan oleh pelaku untuk kedua kalinya.

“Akibatnya, korban mengalami kehamilan,” jelasnya.

Kasus itu langsung dilaporkan kedua orang tua korban ke Polres Gresik. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, pelaku akhirnya ditangkap pada Jumat (5/12) di rumahnya.

“Setelah ditangkap pelaku mengakui semua perbuatannya,” katanya.

