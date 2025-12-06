Siswa SMAN 3 Taruna Angkasa Madiun Diduga Dikeroyok hingga Pingsan, Ini Kronologinya

jatim.jpnn.com, MADIUN - Polres Madiun Kota menerima laporan dugaan pengeroyokan terhadap siswa SMAN 3 Taruna Angkasa Madiun berinisial AAM (16) yang diduga dilakukan oleh kakak kelasnya. Peristiwa itu terjadi pada 2 Desember 2025 dan dilaporkan orang tua korban pada Kamis (4/12).

Kasus ini menimpa AAM, siswa kelas XI-7. Saat kejadian, korban dilaporkan sedang sakit dan dirawat di UKS sekolah. Namun, dia kemudian dijemput sejumlah kakak kelas dan dibawa ke kamar 103, tempat dia diduga dipukuli hingga pingsan.

Setelah kejadian, korban dilarikan ke UGD RSAU dr Efram Harsana Maospati dan menjalani perawatan lanjutan.

Hasil visum luar menunjukkan korban mengalami memar di hampir seluruh tubuh, termasuk dada, kedua lengan, tangan, paha, punggung, serta hematom di kepala kiri.

Ayah korban, Edi Sutikno, kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Madiun Kota pada Kamis (4/12).

Kasi Humas Polres Madiun Kota Iptu Ubaidillah mengatakan laporan tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

"Sudah dilaporkan ke kami pada Kamis (4/12) kejadian tersebut," ujar Ubaidillah kepada wartawan di Madiun, Jumat (5/12).

Berdasarkan informasi awal dari pihak sekolah, terdapat 10 siswa kakak kelas yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Namun polisi belum bisa memeriksa mereka karena harus didampingi orang tua dan Dinas Sosial, mengingat para terduga pelaku masih di bawah umur.

Sementara itu, Kepala SMAN 3 Taruna Angkasa Madiun Agus Supriyono mengaku sangat menyesalkan peristiwa tersebut.