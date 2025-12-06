Bayi Perempuan Dibuang di Teras Rumah Warga Blitar, Pelaku Sepasang Pelajar

jatim.jpnn.com, BLITAR - Aparat Polres Blitar Kota menangkap sepasang pelajar yang diduga terlibat dalam kasus pembuangan bayi perempuan dalam paper bag di Dusun Sukorejo, Desa Ringinanom, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, yang terjadi pada Minggu (30/11).

Kasi Humas Polres Blitar Kota Iptu Samsul Anwar mengatakan, dua pelaku yang diamankan berinisial MAZ (16) pelajar kelas XI salah satu SMK di Kabupaten Blitar, dan VM (16) pelajar kelas XI salah satu SMA di Kabupaten Blitar.

“Pelaku pembuangan bayi sudah kami amankan dan dimintai keterangan,” ujar Samsul, Jumat (6/12).

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan seorang perangkat desa. Dalam laporan itu disebutkan bahwa SH, orang tua MAZ, mengaku anaknya merupakan ayah dari bayi yang ditemukan warga.

"Kami menindaklanjuti informasi tersebut dan menangkapMAZ di rumahnya di Kecamatan Udanawu,” jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan, MAZ mengaku bahwa ibu dari bayi tersebut adalah kekasihnya, VM, yang tinggal di Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Polisi kemudian mendatangi rumah VM, tetapi yang bersangkutan tidak berada di tempat.

Baca Juga: Polisi Tangkap Ibu dari Bayi yang Ditemukan Membusuk di Indekos Sumenep

Dia ditemukan berads di rumah temannya di Wonodadi, Kabupaten Blitar.

"Kemudian anggota menangkap saudari VM dan membawa ke Polsek Udanawu. Kedua pelaku mengakui sebagai bapak dan ibu dari bayi tersebut,” kata Samsul.