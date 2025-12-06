Curanmor Bermodus Interview Kerja Marak di Madiun, Sasar Kafe

jatim.jpnn.com, MADIUN - Aksi pencurian kendaraan sepeda motor marak di Kota Madiun. Tak tanggung-tanggung, kejadian tersebut telah menyasar dua Coffee Shop.

Dalam video rekaman kamera CCTV, yang beredar di media sosial pada Sabtu (22/11), terduga pelaku mengenakan masker, turun dari lantai atas dan sempat berbincang dengan salah satu karyawati.

Beberapa saat kemudian, terduga pelaku keluar dari ruangan Coffee Shop ke parkiran sepeda motor. Setelah dinyalakan, dia membawa pergi kendaraan tanpa ada gangguan berarti.

Pengunggah video sekaligus korban bernama Ira Puspita mengungkapkan peristiwa curanmor itu terjadi di Cowork Cafe Margobawero dan Meet Coffee Jalan Salak, Kota Madiun.

“Lokasi pertama tanggal 7 Oktober jam 10.30 WIB, lokasi kedua tanggal 12 November, sekira pukul 16.00 WIB,” ujar Ira Puspita saat dikonfirmasi, Jumat (5/12).

Dia membenarkan jika sepeda motor yang dibawa kabur di Meet Coffee adalah milik pribadi, yakni Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2020.

“Kalau lokasi pertama yang tanggal 7 Oktober itu kurang tahu saya, beda sepeda motor, tetapi kronologi sama,” ungkapnya.

Menurutnya, sebelum membawa kabur sepeda motor, terduga pelaku mengatakan kepada Ira bahwa ada keperluan interview kerja.