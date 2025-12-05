Kakek Tarman Ditetapkan Tersangka Atas Kasus Pemalsuan Cek Mahar Rp3 Miliar

jatim.jpnn.com, PACITAN - Kakek Sutarman (74) ditetapkan sebagai tersangka terkait pemberian mahar berupa cek Rp3 miliar kepada istrinya Sheila Arika (24) di Pacitan.

Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Choirul Maskanan menjelaskan Sutarman ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pemalsuan dokumen terhadap cek tersebut. Penetapan tersangka itu setelah pihaknya mengumpulkan bukti-bukti penahanan.

“Sudah kami tahan, Kamis (4/12) berkaitan pemalsuan dokumen. Iya (ditahan semalam) setelah terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti," kata Choirul, Jumat (5/12).

Kakek Tarman dijerat Pasal 263 ayat 1 KUHP tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

Sementara itu, kuasa hukum Tarman Imam Bajuri mengatakan pihaknya tidak ada langkah atau upaya lanjutan terkait penahanan kliennya itu.

"Kami hormati proses saja," ujar Imam.

Sebelumnya, Tarman dilaporkan oleh seseorang ke Polres Pacitan atas dugaan cek mahar Rp 3 miliar palsu pada Senin (13/10).

“Melaporkan di Polres Pacitan, bukan dari pihak keluarga, perorangan (yang melaporkan),” ujar Aiptu Thomas Alim Suheny, Selasa (14/10).