Pria di Pamekasan Dibacok Celurit OTK, Kepala dan Punggung Terluka

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Nasib nahas menimpa pria bernama Makmur (40) warga Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Madura.

Dia ditemukan bersimbah darah dengan luka di kepala dan punggungnya karena dibacok oleh orang tak dikenal (OTK) pada Rabu (3/12) pukul 21.00 WIB.

Mirisnya, tidak ada pihak keluarga maupun warga yang menyaksikan peristiwa pembacokan tersebut.

Warga yang melihat korban langsung membawanya ke Puskesmas Kowel. Terduga pelaku pun langsung kabur seusai menganiaya korban.

Kasi Humas Polres Pamekasan AKP Jupriadi membenarkan insiden berdarah itu. Saat ini, pihaknya telah menangkap pelaku pembacokan tersebut.

Namun, Jupriadi belum menjelaskan identitas hingga motif pelaku membacok korban. Saat ini, polisi masih mendalami lebih lanjut peristiwa itu.

"Benar, untuk sementara masih penyidikan. Jadi, semalam itu sudah diamankan untuk pelakunya. Ini masih proses perkembangan. (Bacok pakai) celurit," kata Jupriadi saat dikonfirmasi, Kamis (4/12). (mcr23/jpnn)