JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Sempat Resahkan Warga, 3 Pelaku Pencurian Kabel Telkom Diringkus Polisi

Sempat Resahkan Warga, 3 Pelaku Pencurian Kabel Telkom Diringkus Polisi

Kamis, 04 Desember 2025 – 08:33 WIB
Sempat Resahkan Warga, 3 Pelaku Pencurian Kabel Telkom Diringkus Polisi - JPNN.com Jatim
Polrestabes Surabaya membongkar aksi pencurian kabel Telkom yang sempat meresahkan warga. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya membongkar aksi pencurian kabel Telkom yang sempat meresahkan warga.

Polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka, tiga di antaranya telah diringkus berinisial CA, JM, dan BS. Adapun AG masih buron.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiyawan menjelaskan aksi pencurian kabel pertama kali dilakukan oleh AG dan CA di kawasan Jagir.

Baca Juga:

AG berinisiatif untuk melakukannya kembali di kawasan Pacar Kembang karena aksi pertama berhasil dilakukan.

Di lokasi kedua, AG dan CA menambah anggota yakni, B yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan aparat lingkungan, agar aksi pencurian tersebut berjalan lancar.

"Karena B gagal meminta izin pada aparat lingkungan, dalam hal ini RT, RT, dan Kelurahan, maka dia merekrut C, yang ternyata seorang petugas keamanan lingkungan," jelas Luthfie saat konferensi pers di Mapolrestabes Surabaya, Rabu (3/12).

Baca Juga:

Tugas C, kata Luthfie, adalah untuk mengamankan aksi pencurian, dengan menjawab pertanyaan warga dan mengusir mereka dari lokasi.

Luthfie menjelaskan, keempat pelaku ini menjalankan aksi sebanyak tiga kali dengan waktu yang cukup berdekatan yakni pada, 9 Oktober, 11 Oktober, dan 14 Oktober 2025, di kawasan Pacar Kembang.

Polisi meringkus tiga pelaku pencurian kabel Telkom, tersangk utama masih buron.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Polrestabes Surabaya pencuri kabel telkom pencurian kabel Telkom pelaku pencuri kabel telkom

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU