JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Viral Remaja di Surabaya Dibegal dan Dianiaya Puluhan Orang di Jalan Karah

Viral Remaja di Surabaya Dibegal dan Dianiaya Puluhan Orang di Jalan Karah

Selasa, 02 Desember 2025 – 10:35 WIB
Viral Remaja di Surabaya Dibegal dan Dianiaya Puluhan Orang di Jalan Karah - JPNN.com Jatim
Video viral remaja di Surabaya menjadi korban begal di Jalan Karah, Surabaya. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi kekerasan dan perampasan motor menimpa seorang remaja di Jalan Karah, Jambangan, Surabaya pada Minggu (30/11) sekitar pukul 02.00.

Korban yang saat itu berboncengan dengan temannya diserang sekelompok remaja yang diperkirakan berjumlah hingga 20 orang.

Insiden tersebut tidak hanya membuat korban kehilangan motor Honda Beat Street miliknya, tetapi juga mengalami penganiayaan. Kejadian ini terekam jelas oleh CCTV di lokasi dan kemudian viral setelah beredar luas di media sosial.

Baca Juga:

Dalam rekaman CCTV, para pelaku tampak menghadang dan mengejar korban sebelum menyerangnya secara bersama-sama. Setelah memukuli korban, kelompok remaja itu membawa kabur motor yang dikendarai korban.

Orang tua korban FT menjelaskan anaknya diserang saat sedang melintas di Jalan Karah. Pelaku disebut menghadang dan memukuli korban sebelum merampas kendaraan yang dibawanya.

"Iya benar dihentikan anak-anak bawa senjata tajam sekitar 20 atau lebih kayaknya,” ujarnya

Baca Juga:

Pihak keluarga kemudian melaporkan peristiwa ini ke SPKT Polsek Jambangan. Kapolsek Jambangan AKP Budiyanto membenarkan adanya laporan tersebut.

"Korban masih remaja warga Jambangan. Untuk pelaku masih lidik,” jelasnya.

Remaja di Surabaya menjadi korban begal dan dianiaya oleh 20 orang tidak dikenal, polisi buru pelaku
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Kota Surabaya pembegalan surabaya remaja dibegal karah Karah Jambangan aksi pembegalan surabaya remaja dibegal surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU