Viiral Remaja di Surabaya Dibegal dan Dianiaya Puluhan Orang di Jalan Karah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi kekerasan dan perampasan motor menimpa seorang remaja di Jalan Karah, Jambangan, Surabaya pada Minggu (30/11) sekitar pukul 02.00.

Korban yang saat itu berboncengan dengan temannya diserang sekelompok remaja yang diperkirakan berjumlah hingga 20 orang.

Insiden tersebut tidak hanya membuat korban kehilangan motor Honda Beat Street miliknya, tetapi juga mengalami penganiayaan. Kejadian ini terekam jelas oleh CCTV di lokasi dan kemudian viral setelah beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman CCTV, para pelaku tampak menghadang dan mengejar korban sebelum menyerangnya secara bersama-sama. Setelah memukuli korban, kelompok remaja itu membawa kabur motor yang dikendarai korban.

Orang tua korban FT menjelaskan anaknya diserang saat sedang melintas di Jalan Karah. Pelaku disebut menghadang dan memukuli korban sebelum merampas kendaraan yang dibawanya.

"Iya benar dihentikan anak-anak bawa senjata tajam sekitar 20 atau lebih kayaknya,” ujarnya

Pihak keluarga kemudian melaporkan peristiwa ini ke SPKT Polsek Jambangan. Kapolsek Jambangan AKP Budiyanto membenarkan adanya laporan tersebut.

"Korban masih remaja warga Jambangan. Untuk pelaku masih lidik,” jelasnya.