Kronologi Pengusaha Galon di Ngawi Aniaya Tetangganya Sendiri hingga Luka Berat

Senin, 01 Desember 2025 – 20:02 WIB
Polisi beberkan kronologi pengusaha galon di Ngawi lakukan penganiyaan kepada tetangga sendiri hingga luka berat. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengusaha galon di Desa Tambakromo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, bernama Rudianto (30) tega menganiaya tetangga  sendiri Wahyu Nurhidayat (29) menggunakan senjata tajam Jumat (28/11).

Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Aris Gunadhi menjelaskan kejadian bermula dari cekcok kecil yang melibatkan korban dan seorang penjual sayur.

Perdebatan terjadi karena korban menggunakan knalpot brong yang memicu ketegangan.

“Pelaku spontanitas. Saat itu korban cekcok dengan penjual sayur karena knalpot kendaraannya, jenis knalpot brong,” ungkap Aris, Senin (1/12).

Di tengah pertengkaran itu, korban menendang sebuah galon yang berada dekat lokasi. Galon tersebut ternyata milik pelaku, Rudianto, yang saat itu sedang beristirahat di rumahnya.

Karena suara knalpot yang dianggap mengganggu dan aksi menendang galon, pelaku mendadak emosi. Mendengar keributan, ia bangun dan keluar rumah.

“Dari aksi itulah, saat itu pelaku sedang tidur dan spontan langsung melakukan pembacokan,” katanya.

Serangan dilakukan menggunakan sebilah senjata tajam yang sehari-hari digunakan pelaku untuk mencari rumput.

Pengusaha galon di Ngawi mengaku penganiayaan yang dilakukan kepada tetanggnya hingga luka berat itu spontanitas
