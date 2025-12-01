Baru Angkut Kompor, Pelaku Dikepung Warga dan Ditangkap Polisi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi pencurian yang dilakukan JSW (39) residivis spesialis pembobol rumah, kembali terhenti.

Warga Kalimas Baru Buntu, Tanjung Perak itu ditangkap Unit Reskrim Polsek Asemrowo setelah tepergok mencuri kompor gas di sebuah warung makan di Jalan Raya Greges Jaya, Jumat pada (28/11) malam.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto menjelaskan aksi pencurian itu terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Pelaku yang beraksi seorang diri datang mengendarai Honda Kharisma L 5947 AAH dan menyasar warung milik MK (56) di Tambak Sarioso, Asemrowo.

"Pelaku sudah mengetahui aktivitas warung. Saat warung tutup, dia langsung membobol masuk," ujar Suroto, Senin (1/12).

Di dalam warung, pelaku menggondol satu set kompor gas bekas merek Fremont. Namun belum sempat kabur, korban tiba-tiba kembali dan memergokinya. Korban berteriak maling sehingga membuat pelaku panik dan berusaha kabur.

Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pelaku akhirnya dikepung warga di Lapangan Kampung Sontoh Laut, Jalan Greges Barat. Petugas Polsek Asemrowo yang sedang berpatroli datang ke lokasi dan menangkap pelaku dari amukan massa.

Polisi menyita barang bukti berupa kompor gas dan motor yang digunakan pelaku. Dari pemeriksaan, JSW diketahui merupakan residivis kasus pembobolan rumah di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

"Pelaku mengakui perbuatannya. Motifnya untuk kebutuhan sehari-hari," kata Suroto.