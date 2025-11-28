JPNN.com

Jumat, 28 November 2025 – 20:02 WIB
Polisi Buru Pelaku Penganiayaan MRY yang Tewas di Parkiran Diskotek Surabaya
Petugas PMI Surabaya saat mengevakuasi jenazah pria tewas diduga dianiaya di sebuah diskotek Jalan Simpang Dukuh, Surabaya, Kamis (27/11). Foto: Dok. Polsek Genteng

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Unit Reskrim Polsek Genteng masih memburu pelaku penganiayaan terhadap MRY (24), warga Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, yang ditemukan tewas di area parkiran sebuah diskotek di Jalan Simpang Dukuh, Kecamatan Genteng, Surabaya, Kamis (27/11).

“Masih dalam proses pengejaran. Pelaku penganiayaan belum tertangkap,” ujar Kanit Reskrim Polsek Genteng Iptu Vian Wijaya saat dikonfirmasi, Jumat (28/11).

Dari informasi awal yang dihimpun polisi, korban disebut sempat terlibat cekcok dengan sejumlah orang di dalam diskotek. Namun, Vian menegaskan hal tersebut belum bisa dipastikan.

“Belum bisa disimpulkan,” katanya.

Polisi juga belum dapat memastikan penyebab pasti luka-luka yang dialami korban, termasuk apakah akibat senjata tajam atau benda lainnya.

“Masih menunggu hasil autopsi,” ucap Vian.

Sebelumnya, MRY ditemukan tergeletak tidak bernyawa di pintu masuk area parkir diskotek sekitar pukul 03.30 WIB. 

Polisi masih mengejar pelaku penganiayaan MRY yang ditemukan tewas di parkiran diskotek Surabaya. Penyebab luka korban menunggu hasil autopsi.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

