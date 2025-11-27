Identitas Terungkap, Polisi Selidiki Tewasnya Pria di Depan Diskotek
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi memeriksa sejumlah saksi terkait temuan pria tewas penuh luka di area parkiran sebuah diskotek di Jalan Simpang Dukuh, Kecamatan Genteng, Surabaya, Kamis (27/11) dini hari.
Korban diketahui berinisial MRY (24) warga Kabupaten Sidoarjo.
Kanit Reskrim Polsek Genteng Iptu Vian Wijaya mengatakan sejauh ini sudah tiga saksi yang diperiksa. Pemeriksaan masih terus berlanjut.
“Ada tiga orang dan masih memeriksa saksi-saksi yang lain,” ujar Vian saat dikonfirmasi, Kamis (27/11).
Namun, dia belum mengungkap identitas para saksi tersebut. Polisi saat ini masih mendalami dugaan penganiayaan terhadap korban.
“Mohon waktu,” katanya.
Sebelumnya, MRY ditemukan tak bernyawa sekitar pukul 03.30 WIB di area pintu masuk parkiran diskotek. Pada tubuhnya terdapat luka sobek di bagian kepala serta bahu hingga tangan kiri.
