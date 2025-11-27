Viral DJ Malang Jadi Korban Penganiayaan, Pelaku Diduga Pacar Sendiri

jatim.jpnn.com, MALANG - Disc Jockey (DJ) perempuan asal Malang berinisial US (28) diduga menjadi korban penganiayaan oleh kekasihnya APN. Korban mengalami sejumlah luka di wajah setelah dianiaya di sebuah rumah kawasan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Kasus ini mencuat setelah US mengunggah foto dan kronologi peristiwa ke akun Instagram pribadinya @selvyta_rgo. Unggahan tersebut juga ikut disebarkan mantan anggota DPR RI Ahmad Sahroni melalui akun @ahmadsahroni88.

Dalam foto yang diunggah, tampak lebam di bawah mata kanan korban serta luka gores berdarah di pipi. Pada dokumentasi lain, luka juga terlihat di pipi kiri korban.

US menyebut dugaan penganiayaan itu terjadi pada Minggu pagi, 16 November 2025, sekitar pukul 05.30 WIB. Saat itu APN datang bersama tiga temannya dalam kondisi diduga mabuk.

“Dia datang secara tiba-tiba meneriaki saya di depan pagar rumah. Saya keluar membukakan pintu, lalu saya balik ke kamar dan dia mengikuti,” tulis US dalam unggahannya.

US mengaku dihina, diludahi, kemudian ditampar berkali-kali sambil terduga pelaku mengolok-olok anaknya. Dia sempat mendorong APN karena tidak tahan atas perlakuan tersebut, namun dibalas dengan pukulan hingga wajahnya mengeluarkan darah.

“Saya histeris melihat muka saya sambil berkata, aku salah apa, kurang apa, kok kamu tega sama aku, sambil menangis kecewa dan syok dengan keadaan. Dia lalu sadar, minta maaf, dan tidur. Setelah itu saya dijemput teman dan dilarikan ke Persada Hospital,” tulis US.

Korban menduga tindakan kekerasan itu dipicu rasa cemburu APN.