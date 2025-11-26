Update: KPK Sita Dokumen Perusahaan Konstruksi di Surabaya Terkait Korupsi Ponorogo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penggeledahan di perusahaan konstruksi PT Widya Satria di Jalan Ketintang Permai, Surabaya, Rabu (26/11).

PT Widya Satria merupakan perusahaan pemenang tender atas pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) di Ponorogo.

Penggeledahan ini merupakan tindaklanjut dari kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan hingga pukul 19.36 WIB, tim penyidik masih melakukan penggeledahan yang dimulai sejak pukul 11.00 WIB siang tadi.

Hingga tujuh jam penggeledahan, Budi menyampaikan tim telah menyita beberapa dokumen.

“Tim masih di lapangan, masih dilakukan pengledahan. Nanti kami akan update apa saja yang diamankan dan disita. Di antaranya ada sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang tentu nanti akan dianalisis oleh tim untuk mendukung penyidikan perkara ini,” kata Budi dikonfirmasi, Rabu (26/11).

Namun, Budi belum bisa menjelaskan dokumen apa saja yang disita. Sebab, harus diteliti kembali.

“Kami belum masuk ke substansinya, karena ini kan masih diamankan dulu dokumen dan juga barang bukti elektronik. Nanti akan dibuka, akan diekstrak,” katanya.