JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Polisi Gagalkan Pengiriman Puluhan Botol Arak Bali dengan Modus Jasa Pengiriman Paket

Polisi Gagalkan Pengiriman Puluhan Botol Arak Bali dengan Modus Jasa Pengiriman Paket

Rabu, 26 November 2025 – 12:07 WIB
Polisi Gagalkan Pengiriman Puluhan Botol Arak Bali dengan Modus Jasa Pengiriman Paket - JPNN.com Jatim
Polsek Babat mencegah pengiriman Arak Bali, dengan cara melalui layanan jasa paket. Foto: Humas Polres Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Berbagai modus telah ditemukan pihak berwajib, dalam menggagalkan upaya pengiriman minuman keras jenis arak Bali.

Salah satunya didapat oleh Polsek Babat Senin (24/11) sekitar pukul 15.30 WIB. Petugas mencegah pengiriman Arak Bali, dengan cara melalui layanan jasa paket.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan pengungkapan bermula Polsek Babat melakukan patroli rutin dan menerima informasi dari masyarakat, terkait adanya pengiriman Arak Bali.

Baca Juga:

“Saat Kapolsek Babat Kompol Chakim Amrullah, memimpin patroli, menerima informasi bahwa barang menuju wilayah Kedungpring,” ujar Hamzaid, Selasa (25/11).

Menindaklanjuti laporan tersebut, sejumlah menyisir sepanjang jalur Babat–Jombang. Saat melintas di lokasi kejadian, ternyata ada seorang kurir jasa paket yang membawa ronjot di atas sepeda motornya.

“Kurir kemudian dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan. Dari pengecekan, petugas menemukan satu paket mencurigakan yang dibungkus bubble wrap,” tuturnya.

Baca Juga:

Dengan seizin kurir, paket itu dibuka dan ditemukan 25 botol arak bermerek 45 yang masih tersegel, serta tercium aroma khas arak.

“Berdasarkan pengecekan resi, diketahui paket tersebut dikirim dari luar provinsi, yakni Bali, dengan tujuan sebuah warkop di wilayah Kedungpring,” jelasnya.

Polsek Babat gagalkan pengiriman arak Bali menuju wilayah Kedungpring
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Lamongan arak Bali polres lamongan pengiriman arak bali

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU