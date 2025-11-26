Polisi Gagalkan Pengiriman Puluhan Botol Arak Bali dengan Modus Jasa Pengiriman Paket

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Berbagai modus telah ditemukan pihak berwajib, dalam menggagalkan upaya pengiriman minuman keras jenis arak Bali.

Salah satunya didapat oleh Polsek Babat Senin (24/11) sekitar pukul 15.30 WIB. Petugas mencegah pengiriman Arak Bali, dengan cara melalui layanan jasa paket.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan pengungkapan bermula Polsek Babat melakukan patroli rutin dan menerima informasi dari masyarakat, terkait adanya pengiriman Arak Bali.

“Saat Kapolsek Babat Kompol Chakim Amrullah, memimpin patroli, menerima informasi bahwa barang menuju wilayah Kedungpring,” ujar Hamzaid, Selasa (25/11).

Menindaklanjuti laporan tersebut, sejumlah menyisir sepanjang jalur Babat–Jombang. Saat melintas di lokasi kejadian, ternyata ada seorang kurir jasa paket yang membawa ronjot di atas sepeda motornya.

“Kurir kemudian dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan. Dari pengecekan, petugas menemukan satu paket mencurigakan yang dibungkus bubble wrap,” tuturnya.

Baca Juga: Pemuda di Sumenep Ditangkap Polisi Gegara Jual Ratusan Botol Arak Bali

Dengan seizin kurir, paket itu dibuka dan ditemukan 25 botol arak bermerek 45 yang masih tersegel, serta tercium aroma khas arak.

“Berdasarkan pengecekan resi, diketahui paket tersebut dikirim dari luar provinsi, yakni Bali, dengan tujuan sebuah warkop di wilayah Kedungpring,” jelasnya.